Basketbolda yeni başkan Orhun Mevlit

Basketbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu dün öğleden sonra gerçekleştirildi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) gerçekleştirilen kurulda mevcut başkan Ahmet Sütçü, eski başkan Ertuğ Nasıroğlu ve spor adamı Orhun Mevlit başkanlık için yarıştı.

Divan Başkanlığını Sertaç Bozatlı, yardımcılıklarını ise Tamer Bolat, Okan Kandıran’ın yaptığı olağanüstü genel kurulda 13 üye kulüp oy kullandı.

Faaliyet ve mali raporlar oybirliği ile geçti

Akdeniz Spor Birliği, Alsancak Belediyesi Spor Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gönyeli Spor Kulübü, Mağusa Gelişim Akademisi, KOOP Spor, Soyer Spor, TED, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Rauf Denktaş Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi kulüpleri oy kullanan kulüpler oldu.

Olağanüstü Genel Kurul, eski Başkan Ahmet Sütçü’nün faaliyet raporu ve mali raporu okuması ile başlandı. Faaliyet ve mali raporun oy birliği ile onaylandığı genel kurulda, daha sonra seçim öncesi başkan adaylara söz hakkı verildi.

Mevlit 7, Sütçü 3 ve Nasıroğlu 3 oy aldı

Konuşmaların ardından kapalı zarf usulü oylamaya geçildi. Yapılan oylamada sonucunda 7 oy alan Orhun Mevlit, Basketbol Federasyonu’nun yeni başkanı seçildi. Oylamada Ahmet Sütçü ve Ertuğ Nasıroğlu 3’er oy alarak seçimi tamamladı.

Mevlit: Şeffaf şekilde çalışacağız

Seçilmesinin ardından kısa bir konuşma yapan Orhun Mevlit, şeffaf ve adaletli bir yönetim sergileyeceklerini, tüm basketbol ailesine hizmet vereceklerini belirterek, 2 başkan adayı ile de işbirliğine hazır olduğunu sözlerine ekledi.