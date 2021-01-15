Basketbolda yeni MHK belirlendi

Basketbol Federasyonu yeni Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) belirledi. Yapılan açıklamada kurul Avukat Timuçin Pirgalıoğlu başkanlığında Emete Besimler ve Tahir İnancı’dan oluşuyor. Yeni MHK bugünden itibaren görevine başlamış bulunuyor. Ayrıca kurul yakın zamanda hakemlerle geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirecek.

YENİ MHK ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Av. Timuçin Pirgalıoğlu

14 Kasım 1986 yılında Kumsal Lefkoşa’da doğdu. İlk Öğrenimini Lefke İstiklal İlkokulunda tamamladıktan sonra, Orta Öğrenimini Lefkoşa Türk Maarif Kolejinde tamamlamasının akabinde 2008 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2010 senesinden beridir, Avukatlık mesleğini icra etmektedir. Medeni hali bekardır.

Yöneticilik anlamında, muhtelif Sivil Toplum Örgütlerinde ve Spor Kulüplerinde deneyimleri bulunan Pirgalıoğlu’nun, siyasi yaşamında da aktif faaliyetleri olmuştur. Halen Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sigorta Tahkim Komisyonu Üyesidir.

Lisanslı ve/veya Lisanssız olarak uzun yıllar basketbol sporu ile ilgilenen Pirgalıoğlu, aktif olarak vücut geliştirme sporu ile ilgilenmektedir.

Emete Besimler

Gazi Üniversitesi Alman Dili ve Eğitimi lisansına, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi lisansına, yerel yönetimler ön lisansına sahiptir. Ayrıca Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yapmaktadır. Uluslararası koçluk ve NLP federasyonundan eğitim almış, Eğitim Koçu ve NLP uzmanıdır. Kişisel ve kurumsal alanlarda birçok danışmanlık ve atölye çalışması gerçekleştirmiştir.

Tahir İnancı

1986 yılında doğdu. Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu. Evlidir. Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü lisansına, University of Greenwich Bilişim Teknolojileri (ICT) yüksek lisansına ve Atatürk Öğretmen Akademisi Pedagoji seritifikasına sahiptir. Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (MİS) alanında lisansa devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Lefke Gazi Lisesi’nde öğretmenlik yaparak kariyerini sürdürmektedir. Bankacılık ve özel şirkette satın alma sorumluluğu iş deneyimlerine sahiptir.

MHK’dan basın açıklaması

Göreve gelen yeni MHK basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Kıymetli Halkımız ve Sevgili Basketbola gönül verenler;

Malumunuz üzere kısa bir zaman önce, K.K.T.C. Basketbol Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu seçimi yaşanmış ve Başkan Sayın Orhun Mevlid ve Yönetim Kurulu seçimde başarılı olarak Ülke Basketbolumuzun Yönetimi sorumluluğunu üstlenmişlerdir.

Kendileri, seçim öncesinde vaat etmiş oldukları, kurumsal, adil, hesap verebilir ve şeffaf yönetim anlayışı prensipleri ile takdirlerimizi kazanmış ve seçildikten sonraki süreçte de bu meyanda güçlü adımlar atarak bizleri memnun etmişlerdir.

Federasyon Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 13/1/2021 tarihi itibarı ile yukarıda zikredilen prensiplerin, Basketbol Çatısı altındaki her alanda bir tamam tesisinin temini prensibi doğrultusunda, Bizleri, Basketbol Merkezi Hakem Komitesi Üyeliği görevine davet etmiş ve şahıslarımızın, bugüne değin edindiğimiz mesleki ve/veya kurumsal tecrübeleri aktarmak sureti ile Basketbol Camiasına karşılık beklemeksizin hizmette bulunan gönüllüler ordusuna dahlini sağlamışlardır.

Üstlenmiş olduğumuz işbu onurlu görevi ifa ederken muhtelif zorluklar ile karşılaşacağımız bilinci içerisindeyiz. En başta yıllardır çok büyük fedakarlık ve özveri içerisinde hakemlik mesleğini icra eden Hocalarımız, zor şartlar ve imkansızlıklara rağmen var olma gayreti içerisinde olan birbirinden kıymetli Spor Kulüplerimiz ve Basketbola gönül veren herkes müsterih olsunlar ki, yaşayacağı tüm zorlukları aşmaya muktedir bir ekip görev başındadır ve Basketbol Merkezi Hakem Komitesi emin ellerdedir.

Basketbol Sevgimiz, mesleki ve kurumsal tecrübelerimiz ile buna ilaveten birbirinden kıymetli Hakemlerimizin deneyim ve bilgilerini harmanlamak sureti ile oluşturacağımız tek vücut ile mutlu ve huzurlu bir ortamda, Basketbola en güzel hizmetleri sunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Güzel yarınlara birlikte ulaşabilmek ümidiyle, en derin hürmet ve muhabbetlerimizi sunarız.