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Başlangıcı U14 takımlarımız yapıyor

Başlangıcı U14 takımlarımız yapıyor
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KKTC Basketbol Federasyonu’nun Türkiye Basketbol Federasyonu'nu ile geliştirdiği yakın ilişkilerin en somut neticeleri arasında yer alan gelişim liglerindeki oyuncularımızın Türkiye şampiyonalarında yer alması hususunda hazırlıklar tamamlandı ve takımlarımız maçlar için Türkiye’ye gitti.

Gelişim liglerinde yer alan sporcuların deneyim kazanmasına büyük katkı yapması beklenilen şampiyonada U14 kızlar takımımız Karaman'da, U14 erkekler takımımız ise Niğde'de gerçekleştirilecek organizasyonlarda mücadele edecek.

U14 kız takımının antrenörlüğünü Ahmet Gürel Alp yaparken, yardımcılığını Hakan Özkan üstlenecek. Takım yöneticisi ise Huriye Cambazoğlu olarak belirlendi. U14 erkeklerde ise antrenör Ayhan Birsel ve yardımcısı Ümmühan Baş'ın yanı sıra yönetici Okan Kandıran görev alacak.

Türkiye bölge şampiyonalarına katılacak U16 takımlarımız Şubat ayı sonunda, U 18 takımlarımız ise Mart ayında maçlarına çıkacaklar.

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