Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçının ardından açıklamalarda bulundu. Avrupa Ligi'nde devam edecekleri için mutlu olduklarını belirten Terim, "Bir defa, iki hedef vardı grupta, biri Şampiyonlar Ligi, olmak isterdik olamadık. Bence adalette doğrudur. Porto'da ve burada bu galibiyeti alamıyorsak UEFA'ya gideceğiz. UEFA'ya gittiğimiz için mutluyum, kaybettiğimiz için mutsuzum.'' diye konuştu.

"Galatasaray seyircisi bilmelidir ki bizim istediğimiz Galatasaray, 2-0'dan, 2-1'den, 3-2'den sonraki Galatasaray. Bu gelecek inşallah, yapacağız. Üzüldüğüm nokta şu, bu çocukların bu kadar emeğine buradan en kötü ihtimal 3-3 olur."

"3-3 olsa 4-3, 5-3 olur. Bundan emin olabilirsiniz. Porto'ya bunu yapmak kolay değil. Şahsi hatalar, maalesef olmaması gereken hatalar, affetmiyorlar. Belki Türkiye liginde bazen bunlar affediyorlar ama Şampiyonlar Ligi'nde çok zor."

"Oyuncularımın arzularından, oyun anlayışlarından, galibiyeti istemesinden, şartlar ne olursa olsun çok memnunum. Ben mağlubiyet sonrası genelde pek memnun olmam ama bugün gördüğüm manzara, bir ara taraftarla birleşmeleri bize güzel ışıklar verdi."

"Tespitleri yaptık ama burada şöyle bir strateji gütmek zorundayız: Mevcut arkadaşların performansını dışarıda zaten tartışmayız, onlar benim oyuncum ama ihtiyaç olan birçok yer vardır. Galatasaray'ın bugününü iddialı götürmeye çalışırken, yarınını da halletmek zorundayız. Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız. Bu alışverişlerde Galatasaray'ın kaybetmemesini istiyoruz. Eğer mümkünse 0 ya da çok küçük rakamlarla bazı oyuncuları değerlendireceğiz devre arası."

"İki aşamalı düşünüyoruz: Ocak ve temmuz. Bu aşamalarda çok transfer yapabiliriz. Çok derin, herkesin alternatifi olan derin bir kadro yapacağız inşallah."

"Porto'yu deplasmanda 10 pozisyona girip topu sokamıyorsan, burada yenemiyorsan, Schalke deplasmanında ilk dakikada 1-0 geri düşüyorsan, kendini UEFA'da görecek kadar erdemli olmak durumundasın."