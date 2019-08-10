Bekir Esendağlı Yine 10 yaş şampiyonu oldu

İstanbul koza da düzenlenen 10 yaş yaz kupası 4 turnuvasına katılan henüz 8 yasında olan Gönyeli Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı kendinden 2 yaş büyük tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Grup maçlarında oynadığı 3 maçı da kazanarak çeyrek finale çıkan Bekir, yarı finalde kendinden 2 yaş büyük takibi Burak Akıncıyı 4-1/2-4/4-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde Almanya’dan gelen yine kendinden 2 yaş büyük olan rakibi Yannik Maisch i 2-4/4-1/4-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Bu yıl Türkiye’de 2. 10 yaş şampiyonluğunu kazanmış olan Bekir, Nisan ayın da da Antalya’da Gökhan Dönmez de düzenlenen 10 yaş uluslar arası turnuvanın da şampiyonu olmuştu.