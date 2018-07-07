BELÇİKA, BREZİLYA'YI ELEDİ

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde turnuvanın favorileri Brezilya ve Belçika karşılaştı. Sonucu en çok merak edilen karşılaşmayı Japonya karşısında 2-0'dan müthiş bir geri dönüşe imza atan Belçika 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı ve Fransa'nın rakibi oldu.

Son 16 turunda Meksika'yı 2-0'la eleyerek çeyrek finale gelen Sambacılar, kupanın favorisi olarak geldiği Rusya'dan umduğunu bulamadı ve 2018 FIFA Dünya Kupası'na çeyrek finalde Belçika'ya elenerek veda etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Brezilya 8. dakikada Tiago Silva ile gole yaklaştı ancak direği geçemedi. Belçika 14. dakikada korner vuruşunda Fernandinho'nun kendi ağlarına gönderdiği topta skoru 1-0'a getirdi. Brezilya'ya istediği oyunu oynatmayan Belçika 31. dakikada Kevin de Bruyne'nin güzel golüyle farkı 2'ye çıkarmayı başardı.

İlk yarı Belçika'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili bir oyun sergileyen Sambacılar, aradığı golü 76. dakikada Renato Augusto'nun kafa golüyle buldu ve farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında baskısını iyice arttıran Brezilya, 90+3'te Neymar'la gole çok yaklaştı ancak kaleci Yhibaut Courtois inanılmaz kurtarışıyla gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Belçika 2-1 kazandı.

Turnuva boyunca sadece kalesinde 1 gol gören Brezilyalı kaleci Alisson Belçika karşısında aynı performansını gösteremedi.

Belçika'da Thomas Meunier gördüğü sarı kart sonucu cezalı duruma düştü.