Benli, Muhtarlar Birliği ile görüştü

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Muhtarlar Birliği Başkanı Musa Suiçmez’i kabul etti.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönyeli Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan görüşmede hangi konularda işbirliği yapılabileceğinin de aralarında bulunduğu çeşitli konularda görüş alış verişinde bulunuldu.

Benli görüşmede yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin “hizmet odaklı” bir vizyon izlediğini belirtti ve tüm dünyada, yerinden yönetim ilkesiyle birlikte yerel yönetimlerin sorumluluklarının arttığını kaydetti.

Benli, “ Muhtarlar olmazsa belediyenin oturduğu yerden her insana ulaşması mümkün değildir. Bizim de muhtarlarımızla farklı görüşlerimiz olabilir ancak hayat bizi hizmet konusunda bir araya getiriyor” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 12:57