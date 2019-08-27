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Bertuğ İlgililer ve Recep Hüseyin Dalgakıran Şampiyon

Bertuğ İlgililer ve Recep Hüseyin Dalgakıran Şampiyon

Pazar günü  Merit Premium Hotel'de gerçekleşen 5. Alsancak Deniz Festivali Satranç turnuvası sona erdi.

Küçükler Kategorisinde Bertuğ İlgililer 6 maçta 6 puanla şampiyon olurken Baran Bulancak 5 puanla ikinci ve Bartu Akova da yine aynı puanla 3. oldu.

Ecem Kapısız da yine 5 puanla 4. oldu. Büyükler Kategorisinde Gümüş At Satranç Derneği’nden Recep Hüseyin Dalgakıran 6 maçta 5 puanla ve averajla şampiyon oldu.

Kemal Yıldırım da 5 puanla ikinci olurken yine 5 puanla Yalovalı 3. oldu. Bayanlar Ödülünü de Deniz Ahçıhoca Çobanoğlu da 3.5 puanla kazandı. Başhakem Tolga Öztürk, hakemler Özgür Şeb ve Gül Şeb'e de hakemliklerinden dolayı teşekkür ederiz.

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