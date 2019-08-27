Bertuğ İlgililer ve Recep Hüseyin Dalgakıran Şampiyon

Pazar günü Merit Premium Hotel'de gerçekleşen 5. Alsancak Deniz Festivali Satranç turnuvası sona erdi.

Küçükler Kategorisinde Bertuğ İlgililer 6 maçta 6 puanla şampiyon olurken Baran Bulancak 5 puanla ikinci ve Bartu Akova da yine aynı puanla 3. oldu.

Ecem Kapısız da yine 5 puanla 4. oldu. Büyükler Kategorisinde Gümüş At Satranç Derneği’nden Recep Hüseyin Dalgakıran 6 maçta 5 puanla ve averajla şampiyon oldu.

Kemal Yıldırım da 5 puanla ikinci olurken yine 5 puanla Yalovalı 3. oldu. Bayanlar Ödülünü de Deniz Ahçıhoca Çobanoğlu da 3.5 puanla kazandı. Başhakem Tolga Öztürk, hakemler Özgür Şeb ve Gül Şeb'e de hakemliklerinden dolayı teşekkür ederiz.