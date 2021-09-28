Beşiktaş Ajax deplasmanında mağlup

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
10. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve Ajax savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
12. dakikada Ajax'lı futbolcu Antony'nin ceza sahası içinden şutunda, top direğin yanından dışarı çıktı.
38. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında, Haller topa dokundu ancak kaleci Ersin gole izin vermedi.
43. dakikada Berghuis'in sağ kanattan verdiği pası ceza sahasında alan Haller ön direkte topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu 2-0 yaptı.
Müsabakanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi.Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021, 21:51