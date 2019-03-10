Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçında 5 gol

Beşiktaş, heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta Atiker Konyaspor'u 90+3'te Kagawa'nın golüyle 3-2 yendi.



Maça önde baskıyla çok hızlı başlayan Beşiktaş, aradığı golü de böyle buldu.

14. dakikada Traore'nin kaptırdığı top sonrasında Burak Yılmaz'ın savunmanın arasına attığı nefis paala buluşarak ceza sahasına giren Ljajic şık bir vuruşla takımını öne geçiren isim oldu. 20. dakikada Atiker Konyaspor ilk atağında golü buldu. Milosevic orta sahada Burak Yılmaz'dan kaptığı topu savunmanın arkasına gönderdi, Ömer Ali Şahiner ceza sahasına girmeden sert vurdu ve skora dengeyi getirdi. 34. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Burak Yılmaz ceza sahası dışında kendisine yapılan faul sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti ve nefis bir vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi. Beşiktaş formasıyla 5. kez fileleri havalandıran Burak böylece takımının son 8 golünün 6'sına direkt etki yapmış oldu.

İkinci yarıda Beşiktaş çok önemli fırsatlar buldu. Siyah beyazlılar, özellikle Adriano ve Lens ile net fırsatlarda Serkan'ı geçemedi. Başarılı kaleci, 9 kurtarışla sezonun en iyi performasına imza atarken, yeşil beyazlılar, 75. dakikada bir kez daha beraberliği yakaladı. Defansın arkasına atılan topa hareketlenen Fofana harika bir aşırtma vuruşla maça bir kez daha dengeyi getirdi.

Uzatma anlarında Kagawa defas hatasını çok iyi değerlendirdi ve sol çaprazda ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu ve takımına çok önemli bir galibiyeti getiren isim oldu.

Maçı da 3-2 kazanan Beşiktaş, 2 haftalık beraberlik serisine noktayı koymuş oldu ve 44 puana yükseldi. Atiker Konyaspor ise 35 puanda kaldı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2019, 21:04