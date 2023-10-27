Beşiktaş Avrupa'dan eli boş döndü

UEFA Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Beşiktaş, Norveç Ligi ekiplerinden Bodo Glimt ile karşılaştı. Siyah beyazlı ekip, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Gronbaek, Moumbagna ve Saltnes kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise Moe (k.k.) kaydetti.

UEFA Avrupa Kupası grup aşamalarına yenilgisiz yükselen Beşiktaş, daha sonra Avrupa'da istediği sonuçları almakta zorlandı.

Club Brugge ile deplasmanda oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Lugano ile oynanan ve 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybederek gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçında da mağlup olarak grup aşamalarının ilk yarısını 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle noktaladı. Siyah-beyazlılar bu sonuçların ardından 1 puanla grupta son sırada yer aldı.