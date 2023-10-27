Beşiktaş Avrupa'dan eli boş döndü

UEFA Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Beşiktaş, Norveç Ligi ekiplerinden Bodo Glimt ile karşılaştı. Siyah beyazlı ekip, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Gronbaek, Moumbagna ve Saltnes kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise Moe (k.k.) kaydetti.
Club Brugge ile deplasmanda oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Lugano ile oynanan ve 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybederek gruptaki ilk yenilgisini aldı.
Beşiktaş, Bodo/Glimt maçında da mağlup olarak grup aşamalarının ilk yarısını 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle noktaladı. Siyah-beyazlılar bu sonuçların ardından 1 puanla grupta son sırada yer aldı.