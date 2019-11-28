Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki ilk galibiyetini Slovan Bratislava karşısında elde etti.

Grubundaki ilk 4 maçından mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, 5. hafta karşılaşmasında ise Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 2-1 yendi.

K Grubu'ndaki 4 yenilginin ardından kazanan Beşiktaş, 3 puana yükseldi.

Kötü rekoru sonlandırdı

Siyah-beyazlı ekip, Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek Avrupa kupalarında üst üste yenilme şansızlığını da sonlandırdı.

Geçen sezon Malmö'ye mağlup olan Beşiktaş, bu sezon da üst üste 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Avrupa kupalarındaki en uzun yenilgi serisiyle karşı karşıya kalan siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava karşısında sevinmeyi bildi.

Vodafone Park'ta 3 maç sonra kazandı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında evindeki 3 maçın ardından kazanmayı başardı.

Vodafone Park'ta Malmö, Wolverhampton ve Braga ile oynadığı karşılaşmaları yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Slovan Bratislava'ya üstünlük kurmayı başardı.

Oğuzhan yine yuhalandı

Beşiktaş'ta 76. dakikada yerini Güven Yalçın'a bırakan Oğuzhan Özyakup, önceki karşılaşmalarda olduğu gibi siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Taraftarlar, değişiklik için kenara gelen Oğuzhan'ı yuhaladı.

Enzo Roco'dan Avrupa'da ikinci gol

Siyah-beyazlı ekibin beraberlik golünü atan Enzo Roco, Avrupa kupalarında ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ta fazla şans bulamayan Roco, geçen sezon yine Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg mücadelesinde fileleri havalandırmıştı.

Beşiktaş'ın penaltı beklentisi

Beşiktaşlı oyuncular 82. dakikada Muhammed Elneny'nin De Kamps'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı bekledi.

Arnavut hakem Enea Jorgji devam kararı verirken Elneny, pozisyonun ardından Jorgji'ye sert tepki gösterdi. Arnavut hakem, bu nedenle Elneny'e sarı kart gösterdi.

Beşiktaş kenar yönetimi de bu karara sert tepki gösterdi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü de hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Ljajic bu sefer hata yapmadı

Siyah-beyazlı takımın penaltısında Adem Ljajic, Vodafone Park'ta Braga ile oynanan karşılaşmadaki hatayı yapmadı.

Braga karşısında penaltıyı değerlendiremeyen Ljajic, Slovan Bratislava karşısında 90+2. dakikada vuruşu gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.

Necip Uysal'a destek

Taraftarlar, Slovan Bratislava karşısında sağ bekte oynayan Necip Uysal'a büyük destek verdi.

Maçta zaman zaman şık hareketleriyle taraftarları coşturan Necip, maç sonrası üçlü çektiren isim oldu. Öte yandan karşılaşmanın ardından soyunma odasına yönelen iki takım oyuncuları ve teknik heyeti arasında gerginlik yaşandı.

Maçın özeti

30. dakikada Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa, Abena çizgi üzerinde müdahale etti. Dönen topu Oğuzhan Özyakup kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

35. dakikada Slovan Bratislava'nın golü geldi. De Marco'nun soldan ortaladığı topu ceza sahası içinde kontrol eden Daniel sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

44. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Sporar soldan ceza sahasına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

45. dakikada Boyd'un sağdan ortaladığı topa müdahale eden Bozhikov meşin yuvarlağı ters bir kafa vuruşuyla kendi kalesine gönderdi, kaleci gole izin vermedi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

64. dakikada Rharsalla'nın soldan ortasında Holman meşin yuvarlağa ceza sahası içinde kafayla vurdu, top üstten dışarı çıktı.

73. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içinde şık topuk pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Umut Nayir dönerek şutunu çekti, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

76. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. N'Koudou'nun soldan ortaladığı topu Roco kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada Caner Erkin soldan ortaladığı topu Güven Yalçın ön direkte topuğuyla kaleye gönderdi, kaleci gole izin vermedi.

90. dakikada Caner Erkin'in sağdan ortaladığı topa ceza sahası içinde Umut Nayir kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

90+1. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Diaby'nin yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ljajic 90+2. dakikada topu filelere gönderdi: 2-1

Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini aldı.