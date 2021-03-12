Beşiktaş Başakşehir engelini geçti

Türkiye Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 yendi.

4. dakikada sağdan Deniz Türüç'ün ortasında Crivelli topu kafayla Aleksic'in önüne indirdi. Bu oyuncu topu penaltı noktası üzerinde kontrol edip şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

7. dakikada Rosier'in sağdan ortasında Epureanu'nun kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası çizgisi önündeki Aboubakar'ın önüne düştü. Kamerunlu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü, pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Ljajic'in sağdan ortasında Larin, Rafael'in üzerinden yükselerek kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

21. dakikada Giuliano kendi yarı alanından topu Crivelli'nin koşu yoluna yolladı. Orta sahanın gerisinden koşuya başlayan Crivelli, Welinton'u çalımlayarak meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürüp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fransız oyuncunun şutunda Ersin Destanoğlu topu ayaklarıyla çeldi.

42. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan son çizgiye inen Atiba'nın yerden ortasında penaltı noktası üzerinde Aboubakar'ın kontrol etmeye çalıştığı top Larin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Rafael'e çarparak kaleye yöneldi. Çizgi üzerinde Epureanu'nun müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Aleksic'in soldan ortasında ceza sahası içinde koşu yapan Deniz Türüç topu kafayla kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1

59. dakikada N'Sakala'nın yerden ortasında Ponck'un müdahale ettiği top Mehmet Topal'a çarpıp ceza sahası çizgisi önündeki Josef'in önüne düştü. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı son anda çeldi.

68. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Ghezzal'ın sağdan kullandığı kornerde Welinton ön direkte topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2

76. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha skoru eşitledi. Josef'in ceza sahası içinde uzaklaştırmaya çalıştığı top Mehmet Topal'a çarpıp altıpas içindeki Demba Ba'nın önüne düştü. Bu oyuncunun müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-2

84. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Rosier'in sağdan ortasında ceza sahası içinde topu rakibinden şık bir hareketle kurtaran Josef, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3

90. dakikada Rosier'in pasında topla buluşan Ghezzal, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu şekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.