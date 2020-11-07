Beşiktaş deplasmanda kaybetti

Türkiye Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Gaziantep FK, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

27. dakikada Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı son anda savunmada Djilobodji uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

36. dakikada ev sahibi ekipten Dicko'nun sağ kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşta, kaleye yönelen topu kaleci Ersin son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.

39. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Larin'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri döndü.

44. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağdan son çizgiye inen Dicko, meşin yuvarlağı ceza sahasına giren Muhammet Demir'e çıkardı. Bu oyuncunun çaprazdan yerden sert vuruşunda kaleci Ersin sağına gelen topu tokatladı. Atağın devamında arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Mirallas, topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakemin uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal eden Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'ın uyarısıyla golü verdi. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

55. dakikada savunma arkasına sızan Muhammet'i durdurmak için kalesini terk eden Ersin rakibine faul yapınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ardından oyundan çıkan Ghezzal'ın yerine yedek kaleci Utku Yuvakıran kaleye geçti.

61. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Rosier'in sağdan yaptığı ortada arka direkte topa donunan Larin, meşin yuvarlağı filele gönderdi: 1-1.

64. dakikada ev sahibi takım tekrar öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortayı ceza sahasında kontrol eden Muhammet Demir, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

90+8. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Oyuna yeni giren Güray Vural'ın sağ çizgiye inip içeriye çevirdiği topa ön direkte şık bir vuruş yapan Kenan Özer, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş cephesi

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın iki haftadır iyi oynadığını ama bugün işlerin yolunda gitmediğini belirtti.

Oyunun genelinden memnun olmadığına dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:

"Üzgünüz bizim için iyi bir oyun olmadı. İki haftadır iyi gidiyorduk ama bugün işler umduğumuz gibi gitmedi. Özellikle Welinton'un sakatlanması bizi oyunun tamamında çok büyük sıkıntıya soktu. Bireysel hatalar yaptık ve peşinden kırmızı kart geldi. İsteksiz ve arzusuz bir oyun vardı. Kesinlikle kazanma arzusundan uzak, amaçsız bir görüntü verdik. Bunu beklemiyorduk. Çünkü oynadığımız son 2 maçta takım iyi bir profil çizmişti. Maalesef bugün istediğimiz sonucu alamadık ve üzgünüz. İnşallah bunu telafi ederiz."

Kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansı hakkındaki soru üzerine Yalçın, "Geçen sezonu ne yazık ki mumla aratıyor. Ondan çok daya iyi oyunlar oynamasını bekliyoruz. Bugünkü kırmızı kart pozisyonunda çok daha erken çıkabilirdi. Performansında bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Çok genç bir arkadaşımız zamanla toparlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sergen Yalçın, son iki haftada olgunlaşan ve profesyonel anlamda bir takım görüntüsü içinde oldularını anlatarak, şunları kaydetti:

"İstatistik ve profesyonel anlamda çok yukarı giden bir takım vardı. Bu seviyede bu kadar basit goller yerseniz maç kazanmamız zorlaşır. Çok beklenti içinde olduğumuz futbolcular var maalesef onlar da performanslarının altında. Bu seviyede bu hataları kaldırmak biraz zor."

Gaziantep cephesi

Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde geride kalan haftalarda çok fazla şansızlık yaşadıklarını ifade etti.

Geçen haftaya kadar ligin en çok berabere kalan takımı olduklarını anlatan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Önceki hafta sahamızda Konyaspor'u 1-0 yenmiştik. Bir seri yakalamamız gerekiyordu. Yine Gençlerbirliği maçında özellikle ilk devre galibiyeti kaçıran taraftık. 3-4 fark olması gereken maçı berabere bitirdik. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz. Lig büyüklerimizden birisi. Maçtan önce kazanmamız gerektiğini, özellikle altını çizmiştim. Hatta bir radyo programında da 2-1 kazanırız demiştim. 3-1 kazandık. Son derece mutluyuz. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz. Biz, üç büyük yeni transfer yapmıştık. Onlar da daha takıma alışamadılar ama Kevin Mirallas bugün ilk golünü attı. İnşallah çok daha gol atacak. Çünkü gerçekten dünya çapında bir oyuncu."

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica da kart gördüğü pozisyonu anlattı.

Gaziantep FK'nın simgesinin şahin olduğunu anımsatan Rumen teknik adam, şöyle konuştu:

"Bizim bir sloganımız var, şahinler yüksekten uçar. Ben de maç sırasında bu işareti yaptım. Kimseyle savaş kavga içerisine girmek istemiyorum. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Maç sırasında arkamdaki taraftarlar 'beraberlik' diye bağırıyordu. Ben de onlara 'sus' işareti yaptım. Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur."

Ocak ayından beri sahalarında maç kaybetmediklerini, bu seriyi de sürdürmek istediklerini aktaran Sumudica, "Ligde 16 maç oynadık ve sadece Galatasaray'a deplasmanda yenildik. Anadolu takımı için önemli bir istatistik." dedi.

Marius Sumudica, takımın maç sırasındaki istekli görüntüsüyle ilgili bir soruyu, şöyle yanıtladı:

"Sürekli beraber kalıyoruz. Bu yüzden üstümde farklı bir baskı vardı. Bu hafta çok çalıştık ve iyi hazırlandık. Umarım böyle devam ederiz. Geçen sene başarı yakaladık, ligi 8. bitirdik. Bu gerçekten kabul gören bir başarı. Geçen sene 8. olduk bu sene daha yukarıda olacağız diye bir kural yok. Ligdeki 2. senemiz. Biz bu sene de mücadele etmeye devam ediyoruz. Takımı tekrar ilk 10'da görmek isterim. Umarım uzun süre bu ligde kalıcı oluruz."