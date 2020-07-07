Beşiktaş deplasmanda kayıp

Türkiye Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde, Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş maçı, ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

1. dakikada Kravets’in ceza yayı civarından etkili vuruşunda üst direğe çarpan top, auta çıktı.

22. dakikada Lens’in sağdan ceza alanına ortasında kale önünde iyi yükselen Diaby’in yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.

28. dakikada Lens'in sağdan ceza alanına ortasında arka direğe hareketlenen Hutchinson'ın etkili kafa vuruşunda kaleci Lung topu güçlükle çıkardı. Altı pasa düşen meşin yuvarlağı Kayserispor savunması tehlikeli bölgeden uaklaştırdı.

34. dakikada sağdan son çizgiye inen Gökhan Gönül, topu müsait durumdaki Burak Yılmaz'a aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

42. dakikada sağdan son çizgiye inen Diaby'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Lung, topu güçlükle çeldi.

51. dakikada Kayserispor golü buldu. Rıdvan Yılmaz'dan topu çalan Enver Cenk Şahin, sağdan ceza alanına giren Hasan Hüseyin Acar'a topu aktardı. Sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan Hüseyin Acar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



74. dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Boateng’in sağdan ceza alanına gönderdiği topta arka direğe hareketlenen Hutchinson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

80. dakikada Rienstra’nın ceza alanı dışından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



83. dakikada Kayserispor yeniden öne geçti. Hasan Hüseyin Acar’ın soldan kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti: 2-1.

86. dakikada Kayserispor farkı 2’ye çıkardı. Stum’un defansın arkasına pasında topla buluşan ve ceza alanına giren Kravets, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1



Mücadele, Hes Kablo Kayserispor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki: Kayserispor havlu atmadı. Umarım son 4 maçta da en iyisini yapıp ligde kalacağız

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Kayserispor havlu atmadı. Umarım son 4 maçta da en iyisini yapıp ligde kalacağız." dedi.

Prosinecki, sahalarında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.

Oyuncularının gerçekten inanılmaz bir maç oynadıklarını ve çok iyi bir maç çıkardıklarını belirten Prosinecki, şunları söyledi:

"Büyük oynadılar diyebiliriz aslında. Beşiktaş gibi gerçekten iyi bir takıma karşı inanılmaz bir galibiyet aldılar çünkü çok istediler, çok savaştılar. Belki biraz şansa ihtiyacımız vardı. Zaten savaştığınız, çalıştığınız zaman şans yüzünüze gülüyor. Bizim bu aldığımız galibiyetler bir tesadüf değil. Son 4 maçımızda 3 galibiyet aldık ve kaybettiğimiz Fenerbahçe maçı da gerçekten çok şansız ve son dakikalarda yediğimiz 2 gol ile kaybettiğimiz bir maçtı. Şu an bunun tadını çıkaracağız. Bugün iyi bir galibiyet aldık, müthiş bir oyun oynadık. Fakat perşembe günü Rize maçımız var. Üç gün sonra, hemen kısa bir süre içinde gelen maç. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. İlk geldiğimde buraya onlarla çok konuştuk. Şu an karekterli, savaşan ve grup halinde oynayan bir takım yarattık. Tekrar söylüyorum, Kayserispor havlu atmadı. Umarım son 4 maçta da en iyisini yapıp ligde kalacağız."

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Zaman zaman genç oyuncularda bu tür hatalar olabiliyor, bunlar çok doğal şeyler

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise koştukları ve çok mücadele ettikleri için Kayseri ekibini tebrik etti.

Oyuna iyi başladıklarını ve ilk yarıda kontrolün tamamen kendilerinde olduğunu belirten Yalçın, çok net 3-4 pozisyon yakaladıklarını, onları skora çevirebilmeleri halinde ilk yarıda oyunu bitirme fırsatları olduğunu ifade etti.

Bu fırsatları çok basit bir şekilde harcadıklarını kaydeden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci yarıda genç oyuncularımızın yaptığı hatalar var. Özellikle yediğimiz 2 golde iki oyuncumuzun da hatası var ama olacak bu hatalar. Onların önüne geçemeyiz. Onlar da böyle öğrenecekler, hata yapmamayı. Zaman zaman genç oyuncularda bu tür hatalar olabiliyor, bunlar çok doğal şeyler. Bunu olgunlukla karşılamamız gerekiyor. O dakikalardan sonra oyunu çevirmek tabii kolay değil. 2-1 geriye düştükten sonra takımın moral ve motivasyonu da çok aşağıya düştü. Yaptığımız hamlelerle oyunu iyice riske ettik, yani savunma anlayışımızı kaybettik. Neticesinde kontrataktan bir gol daha yedik. Bizim için iyi bir gece olmadı. Öncelikle üzgünüz onu söyleyeyim ama önümüzde kalan 4 hafta var. Bugün kazanabilseydik sıralamada iyi bir pozisyon alabilirdik. Yani bir basamak daha yukarı çıkacaktık ama maalesef kısmet olmadı. Önümüzdeki maçlarda bunu telafi etmeye çalışacağız."

Futbolda yapılan hataların cezalarının hemen kesildiğini kaydeden Yalçın, "Biz de bugün bu cezaları gördük, yediğimiz ilk 2 golde. Yapacak bir şey yok. Bu hatalar, bu oyun içerisinde oluyor maalesef. Umarım bundan sonra böyle basit hatalar yapmayız. Kayseri kalecisi oyunun özellikle ilk yarısında yaklaşık 3-4 tane çok net pozisyon kurtardı. Onu da tebrik etmek lazım. İyi bir oyun oynadı bu akşam. Kayseri takımı da iyi mücadele etti, çok koştular. Onları da tebrik etmek lazım. Biz yolumuza bakacağız." diye konuştu.