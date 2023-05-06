Beşiktaş deplasmanda kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 54 ile 90.dakikada Vincent Aboubakar ve 84. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Fraport TAV Antalyaspor'un golü 32. dakikada Ömer Toprak'tan geldi.

BÜNYAMİN BALCI TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

Fraport TAV Antalyaspor'da Bünyamin Balcı 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla zirve mücadelesinde olan Beşiktaş puanını 68 yaptı ve maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya yükseldi. Fraport TAV Antalyaspor 36 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ SERİYİ BOZMADI

Öte yandan siyah beyazlı takım Antalya'da aldığı bu galibiyetle ligde yenilmeme serisini 11 maça ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı.