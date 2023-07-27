Beşiktaş, evinde Tirana'yı 3-1 yendi

Konferans Ligi'nde Beşiktaş sahasında Tirana'yı ağırladı.

Onur Bulut ve Jackson Muleka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Beşiktaş, 83. dakikada Kaina'nın golüne engel olamadı. Karşılaşmadaki son golü ise Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçen sezondan itibaren zaman zaman A takımda forma şansı bulan Semih Kılıçsoy kaydetti. Genç oyuncu, 90+4. dakikada ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda golünü attı ve mücadele 3-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

Bu gol aynı zamanda Semih'in profesyonel kariyerinde attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş'ın Avrupa'daki 300. golünü Onur Bulut attı

Rachid Ghezzal'in yokluğunda mücadeleye sağ açıkta başlayan Onur Bulut, hem sezonun hem de siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü Tirana'ya attı.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Kayserispor'dan Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan Onur Bulut, 21. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederek siyah-beyazlı takımdaki ilk gol sevincini yaşadı.

Onur Bulut ayrıca Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 300'üncü golüne imza atan futbolcu oldu.

Muleka kamp performansını Dolmabahçe'ye taşıdı

Siyah-beyazlıların geçen sezon kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle sık sık eleştirilen Jackson Muleka, hazırlık maçlarındaki başarılı oyununu İstanbul'a da taşıdı.

Maçın 41. dakikasında Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü kaydeden Muleka, Almanya kampında oynanan 2 hazırlık maçında 3 gol kaydetmişti.

Augsburg ile oynanan ve 1-1 sona eren ilk hazırlık maçında takımının tek golünü kaydeden Muleka, Macaristan takımı Mezökövesd ile oynanan ikinci karşılaşmada da 2 gol atmayı başarmıştı.

Onana ve Demir Ege ilk kez sahada

Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine Tirana karşısında başladı.

Mücadelenin 62. dakikasında Salih Uçan'ın yerine oyuna giren Onana, Beşiktaş taraftarlarıyla ilk kez buluşurken orta sahada görev yaptı.

Öte yandan 90+1. dakikada Muleka'nın yerine oyuna dahil olan altyapı oyuncusu Demir Ege Tıknaz, siyah-beyazlı formayla ilk profesyonel maçına çıktı.

Rövanş maçı 3 Ağustos'ta

Rakibini 3-1 yenen temsilcimiz 3 Ağustos Perşembe günü Tirana'ya konuk olacak.