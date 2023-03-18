Beşiktaş, galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Beşiktaş, sarı-siyahlı rakibini 3-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond'un attığı gollerle Vodafone Park'ta galibiyete ulaşan siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehirgalibiyetlerinin ardından İstanbulspor'u da yenerek peş peşe 3. kez kazandı ve puanını 49'a yükseltti.

Ligdeki son 3 maçında 9 puan çıkaran siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde 7 gol atarken kalesinde 2 gol gördü