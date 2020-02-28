Beşiktaş iki hafta sonra kazandı 

Beşiktaş, Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

13. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Lens'in şutunda, top yandan auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou'nun, altıpasın solundan şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı tokatladı. Aytemiz Alanyaspor savunması daha sonra topu uzaklaştırdı.

24. dakikada Boyd'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahası giren Burak Yılmaz'ın şutunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.

33. dakikada Junior Fernandes'in pas verdiği Bakasetas'in ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarıya gitti.

37. dakikada Aytemiz Alanyaspor, öne geçti. Onur Bulut'un sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, top kaleci Karius'un solundan filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Gökhan Gönül'ün şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Cisse'nin şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

51. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası sağ çaprazından pasında Hutchinson'un ceza yayı üzerinden sert şutunda, top üst direğe çarpıp auta gitti.

54. dakikada Hutchinson'un ceza sahasında topla buluşturduğu Elneny, penaltı noktasının gerisinde kaleye şut çekti. Savunmadan dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Vida'nın altıpasın içinden şutunda, top yandan auta çıktı.

57. dakikada Junior Fernandes'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Karius topu iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada Beşiktaş, beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde Boyd ile verkaç yapan Elneny'in sağ çaprazdan ortasında, altıpas içinde müsait durumda bulunan Burak Yılmaz'ın eğilerek yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

85. dakikada ceza sahası içinde Burak Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak Caulker'in eline çarptı. Bu pozisyonda hakem Halis Özkahya, penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-2.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş iki hafta sonra kazandı

Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, iki hafta sonra hanesine üç puan yazdırdı.

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından önceki son 2 maçında 1 puan alabilen siyah-beyazlı takım, 24. haftada rakibini evinde yenerek, ligdeki 12. galibiyetini elde etti ve puanını 40'a çıkardı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor'u 2-1, Gaziantep FK'yi de 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 22. haftada Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu ve 23. haftada ise Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Burak Yılmaz ikinci golden sonra asker selamı verdi

Aytemiz Alanyaspor maçında biri penaltıdan iki gol atan Burak Yılmaz, bu sezon ligde gol sayısını 10'a çıkardı.

Burak, penaltıdan kaydettiği ikinci golden sonra takım arkadaşlarıyla tribündeki taraftarlara koşup asker selamı verdi. Mehmetçiğe destek veren Burak Yılmaz, kolundaki kaptanlık pazubandını çıkarıp, üzerindeki Türk bayrağını öptü.