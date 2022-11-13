Beşiktaş'ın maçı ertelendi

Beşiktaş'ın maçı ertelendi
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İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı güvenlik önlemleri nedeniyle ertelendi.

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