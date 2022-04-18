Beşiktaş istediğini alamadı

Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

8. dakikada GZT Giresunspor kontratağında Umut Nayir topu Süleymanov'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşta stop yandan farklı şekilde auta gitti.

18. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kafa pasıyla Giresunspor ceza sahası içerisinde topu Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk ayaklarıyla kurtardı.

43. dakikada Gzezzal'ın yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk son anda topu kornere çeldi.





Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

47. dakikada Giresunspor'un kontra atağında Sergio'nun sol kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir müsait pozisyonda istediği gibi vuramadı ve boşta kalan topu Beşiktaş defansı uzaklaştırdı.

50. dakikada Beşiktaş savunması kendi yarı sahasından topu çıkarmak isterken Süleymanov rakibinden topu kaptı. Ceza sahasına giren bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

Müsabakanın kalan bölümünde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabaka 0-0 sona erdi.