Beşiktaş , istediğini alamadı

Türkiye Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, son maçına göre kadroda 5 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah - Beyazlılar sahaya Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Nkoudou, Diaby, Burak 11'ile çıktı.Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Burak Yılmaz, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Konuk ekip Medipol Başakşehir ise Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli 11'ile sahada yer aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı ilk maçına çıktı. Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinin tamamını geçirdiği Medipol Başakşehir'den geçen sezonun ardından ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçmişti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da etkili atakları olmasına karşın ilk 45 dakikalık bölüm 0-0'lık eşitlik ile sona erdi.

Medipol Başakşehir ikinci yarının hemen başında 54. dakikada Crivelli'nin attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

Beşiktaş 67. dakikada Caner Erkin, 76. dakikada ise Adem Ljajic ile beraberlik golüne çok yaklaştı.

Siyah - Beyazlılar 81. dakikada Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir ceza sahasında Epureanu'nun müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verirken topun başına geçen Burak Yılmaz 1-1'lik eşitliği sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ekipler sahadan 1-1'lik eşitlik ile ayrıldı.