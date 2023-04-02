Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne oldu. 10 kişi kalan Beşiktaş geriye düştüğü maçta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetti.

Beşiktaş 10 kişi kaldı. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Beşiktaş, Kadıköy'de 4 golle kazandı.

41. dakikada Valencia'nın penaltıdan attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Ekvadorlu golcü, Süper Lig'deki gol sayısını 26'ya yükseltti.

51. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Siyah beyazlı ekipte Welinton rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmız kart gördü.

Valencia 53. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun 58. dakikada skoru eşitledi. 1-1. 62. dakikada Cenk takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. 1-2

Redmond 75. dakikada skoru 3-1'e getirdi. 90+1. dakikada Aboubakar Beşiktaş'ı dördüncü golünü attı. 1-4

90+5. dakikada İrfan Can Kahveci skoru 4-2'ye getirdi.