Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne oldu. 10 kişi kalan Beşiktaş geriye düştüğü maçta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetti.
Beşiktaş 10 kişi kaldı. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Beşiktaş, Kadıköy'de 4 golle kazandı.
41. dakikada Valencia'nın penaltıdan attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Ekvadorlu golcü, Süper Lig'deki gol sayısını 26'ya yükseltti.
Valencia 53. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun 58. dakikada skoru eşitledi. 1-1. 62. dakikada Cenk takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. 1-2
Redmond 75. dakikada skoru 3-1'e getirdi. 90+1. dakikada Aboubakar Beşiktaş'ı dördüncü golünü attı. 1-4
90+5. dakikada İrfan Can Kahveci skoru 4-2'ye getirdi.