Beşiktaş, Konyaspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Türkiye Süper Lig'in 29. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin 28. haftasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda topladığı 47 puanla 5. sırada bulunuyor.

Ligde 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgiyle 27 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor ise 16. sırada yer alıyor.

İç sahada son 3 maçta 4 puan

Beşiktaş, evindeki son 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

Vodafone Park'ta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Yeni tip koronavirüsten dolayı ara verilen ligde uzun süre ilk maçını evinde oynayan Beşiktaş, evindeki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını 2-1 mağlup tamamladı.

Beşiktaş, evindeki son 3 maçta 4 puan toplayabildi.

Bu 3 maçta 5 gol yiyen siyah-beyazlılar, 5 gol attı.

Hutchinson 200. lig maçına çıkacak

Beşiktaş'ın istikrarlı futbolcusu Atiba Hutchinson, yarınki karşılaşmada oynaması halinde siyah-beyazlı formayla 200. lig maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı ekibe 2013-2014'te transfer olan 37 yaşındaki futbolcu, 199 lig maçında görev aldı.

Beşiktaş'ın en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncusu unvanını elinde bulunduran Hutchinson, 199 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

7 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens, yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Vida ve Boateng hazır

Sakatlıkları nedeniyle Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer alamayan Domagoj Vida ve Kevin-Prince Boateng, takımla çalışmalara başladı.

Her iki oyuncu, yarınki karşılaşma için teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekleyecek.