Beşiktaş lige Denizlispor galibiyetiyle döndü

Beşiktaş, Türkiye Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 yendi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pasıyla ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Hutchinson, savunmaya rağmen yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın sert şutunda, kaleci Ersin topu uzaklaştırdı.

22. dakikada Welinton'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Larin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

34. dakikada Hutchinson'un şutunda ceza sahası içindeki Oğuz Yılmaz'a çarpan top sonrasında hakem Alper Ulusoy, Oğuz Yılmaz'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı atışını 39. dakikada kullanan Aboubakar, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Rosier'in yaptığı ortada arka tarafta Larin'in yatarak vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

53. dakikada Mesanovic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta, top kaleci Ersin'de kaldı.

65. dakikada De Souza'nın Varela'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Alper Ulusoy, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izledi. De Souza 67. dakikada hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

76. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Özer Özdemir'in şutuyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Mesanovic'in sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.

82. dakikada ceza alanı içinde Özer Özdemir ile N'Sakala arasındaki mücadelenin ardından Özer yere düştü. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, pozisyonda herhangi bir faul olmadığına hükmetti.

89. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodallega'nın sert şutunda, kaleci Ersin topu kornere çeldi.

90+4. dakikada sağ kanattan Lopes'in attığı topa hareketlenen Sacko, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakadan 3-2 galip ayrılan ve puanını 7'ye çıkaran Beşiktaş, haftayı averajla 12. sırada tamamladı.

Bu sezon 3. yenilgisini alan Yukatel Denizlispor, haftayı 5 puanla 19. durumda bitirdi.

İkinci galibiyet

Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, daha sonra çıktığı 3 maçta galibiyet alamadı.

Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan, İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip ligde ikinci galibiyetini yine deplasmanda aldı.

Beşiktaş, ligde tüm müsabakalarda kalesinde gol gören tek takım oldu.

Atiba ve Aboubakar ilk gollerini attı

Takımlarının ilk 2 golünü kaydeden Atiba ile Aboubakar bu sezon ilk gollerine ulaştı.

Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla 2016-2017'de 12 gol kaydeden Aboubakar, Süper Lig kariyerindeki ilk penaltı golüne imza attı.

Beşiktaş, ikinci penaltı golünü kaydetti.

8 golde 7 farklı isim

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon attığı 8 gol, 7 farklı isimden geldi.

Bernard Mensah, Tyler Boyd, Jeremain Lens ve Gökhan Töre'den sonra Atiba ve Aboubakar'ın da bu sezon gol sevinci yaşadığı Beşiktaş'ta Larin de ikinci golüne imza attı.

İlk kırmızı kart Josef de Souza'nın

Beşiktaş'ta VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla cezalandırılan Josef de Souza bu sezon siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart gören ilk isim oldu.

Brezilyalı futbolcu Türkiye kariyerinde daha Fenerbahçe formasıyla 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la oynanan derbi maçta kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Denizlispor'da Mustafa Yumlu müsabakaya devam edemedi

Yukatel Denizlispor'da karşılaşmanın hemen başında sakatlanan Mustafa Yumlu müsabakaya devam edemedi. Henüz 3. dakikada sakatlanan tecrübeli futbolcunun yerine 9. dakikada Oğuz Yılmaz girdi.

Yukatel Denizlispor'un yeni oyuncularından Mesanovic, yeşil-siyahlı formayla ilk golünü kaydetti. Takımının ikinci golünü atan Sacko daha önce MKE Ankaragücü'nde de Beşiktaş'ın filelerini havalandırmıştı.