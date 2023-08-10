Beşiktaş Neftçi Bakü deplasmanında 3-1’lik skorla rahat kazandı

Beşiktaş ile Neftçi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3. eleme turu ilk karşılaşmasını Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini, 14. dakikada Aboubakar, 23. dakikada Muleka ve 62. dakikada Salih Uçan attı.

Neftçi Bakü'nün tek göülünü 79. dakikada Lebon attı.

Rövanş karşılaşması İstanbul'da 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına aynı turdan dahil olan Neftçi ise Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını 2-2 ve 2-0 tamamlanan maçlarla elemeyi başardı.