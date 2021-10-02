Beşiktaş - Sivasspor maçında 3 gol

Beşiktaş - Sivasspor maçında 3 gol
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Türkiye Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Sivasspor'u Güven'in iki golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sivasspor'un golünü kendi kalesine Rıdvan atarken Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.

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