Beşiktaş son 32 turuna çıkma şansını yitirdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga'ya konuk oldu.

Maçın 14. dakikasında Braga öne geçti. Sequeira'nın soldan kullandığı kornerde Paulinho, altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 1-0

29. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Lens, pasını kale alanındaki Umut Nayir'e çıkardı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden Boyd ile buluşturdu. ABD'li oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda rakibini geçtikten sonra dar açıdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direk dibinden ağlara gitti: 1-1

37. dakikada ev sahibi takım, yeniden öne geçti. Sol kanatta Sequeira, pasını savunmanın arkasına sarkan Galeno'ya verdi. Bu oyuncunun ortasında Paulinho'nun ceza sahası içinde yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

44. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta alana yakın bir bölgede Lens'in ikili mücadeleye girdiği Palhinha yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Gediminas Mazeika, Lens'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

45+1. dakikada Braga tehlikeli geldi. Palhinha'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Karius, topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Braga, 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

46. dakikada savunmanın arkasına sarkan Fransergio'nun ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

52. dakikada Galeno'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Fransergio'nun altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

66. dakikada Braga üçüncü gole çok yaklaştı. Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Wilson Eduardo'nun ceza sahası önünden sol ayağıyla bekletmeden yaptığı sert vuruşta kaleci Karius, güçlükle meşin yuvarlağa müdahale etti ve golü önledi.

68. dakikada Wilson Eduardo'nun sağ kanattan ortasında Rui Fonte'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Karius, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

78. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Güven Yalçın'ın ceza sahası dışında hafif sağ çaprazda yerden sert vuruşunda kaleci Eduardo, sol köşeye giden topu yatarak çeldi. Ardından Braga savunması, topu taca attı. Pozisyonun devamında Boyd'un ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

81. dakikada Braga farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Galeno'nun ceza sahasına ortasında kale önünde boş pozisyonda Wilson Eduardo, kaleci Karius'tan önce topa ayak koydu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1

90+2. dakikada Wilson Eduardo'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda kaleci Karius'un müdahale ettiği top üst direkten döndü.

Braga, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla grupta 3. galibiyetini alan Braga, puanını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Dördüncü mağlubiyetini yaşayan ve henüz puanı bulunmayan Beşiktaş ise son sırada kaldı.

Recep Uçar: Maçın kırılma noktası Lens'in kırmızı kart gördüğü pozisyondu

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Recep Uçar, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, içinde farklı hikayeler barından bir maçın geride kaldığını aktardı.

Braga'yı iyi analiz ettiklerini belirten Recep Uçar, "Maç, düşündüğümüz gibi dengeli başladı. 14'üncü dakikada kornerden yediğimiz gole kadar fazla pozisyon vermedik. Geri düştükten sonra dengeyi kurduk, golü de bulduk. Savunma arkasına yapılan koşularla ilgili ciddi çalışmalar yapmamıza rağmen ikinci golü kalemizde gördük. Maçın kırılma noktası Lens'in kırmızı kart gördüğü pozisyondu. Adil olmayan bir karardı." ifadelerini kullandı.

Recep Uçar, şunları kaydetti:

"Karşılaşmanın geri kalan bölümünde Braga gibi tecrübeli bir takıma karşı 10 kişi oynamak kolay değil. Beraber savunma yapmaya çalıştık. 30-35 dakika fazla pozisyon vermedik. Güven ve Boyd ile pozisyonlara da girdik. Üçüncü golü yiyince maç bitmişti. Avrupa Ligi'nde iddiamız kalmadı. Belki maçı kaybettik ama altyapından Kartal ve Erdem gibi oyuncular bizim adımıza kazanım oldu."