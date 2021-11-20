Beşiktaş'tan puan kaybı

Milli araya üst üste iki mağlubiyetle giren Beşiktaş, Türkiye Spor Toto Süper Lig'e dönüşte de istediğini alamadı. Siyah beyazlılar, 13. hafta maçında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maça hızlı başlayan taraf siyah beyazlılar olsa da, ilerleyen dakikalarda oyunu dengeleyen Alanyaspor, 14. dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Juanfran'ın ceza sahasına yapmak istediği ortayı Beşiktaş defansı engellemek isterken top, Efecan Karaca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun sağ köşeden içeriye çevirdiği topu altıpas üzerindeki Babacar ağlarla buluşturdu: 1-0.

42. dakikada bir kez daha golü bulan Alanyaspor'da Emre Akbaba'nın ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. İkinci yarıda vites yükselten Beşiktaş, 64. dakikada Larin'le golü bulsa da, ofsayt bayrağı bu kez siyah beyazlılar aleyhine havaya kalktı.



Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+4. dakikada Diedhiou'dan geldi.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 24 puana yükselirken, Beşiktaş 20 puanda kaldı.