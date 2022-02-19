Beşiktaş'tan tek gol

2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26. hafta mücadelesinde Altay'ı ağırlayan Beşiktaş, 90 dakikanın sonunda 1-0'lık skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

3. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Güven'den aldığı pasla ceza sahasına giren Necip, açısını düzeltip şutunu attı. Kaleci Lis sağına yatıp golü önledi, boşta kalan topu savunma taça gönderdi.

12. dakikada Altay'ın hızlı gelişen atağında Thaciano, sağdan bindiren Kappel'e pasını attı. Ceza sahasına giren Kappel'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

23. dakikada Beşiktaş'ın gelişen atağında Teixeira ile paslaşan Kenan Karaman ceza sahasına girdi. Kenan'ın sol çaprazdan şutunda top kaleci Lis'te kaldı.

31. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Kenan Karaman ile verkaç yapan Alex Teixeira, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Teixeira'nın sol çaprazdan şutunu Lis son anda kornere çeldi.

58. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna hareketlenerek iyi yükselen Domagoj Vida, kale önünde bomboş pozisyonda kafayı vurdu ancak top direğin üzerinden oyun alanını terk etti.

64. dakikada Rachid Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna hareketlenerek iyi yükselen Domagoj Vida, düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak takımını öne geçiren isim oldu: 1-0.

72. dakikada aynı pozisyon içerisinde önce Kenan Karaman'ın, ardından da Alex Teixeira'nın vuruşları yan direkten oyun alanına geri döndü.

74. dakikada sağ kanattan rakip ceza sahasına yapılan ortaya arka direkte dokunan Alex Teixeira'nın vuruşunu kaleci Mateusz Lis çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetin ardından puanını 41'e yükselten ev sahibi Beşiktaş 5. sıraya yerleşirken, konuk ekip Altay ise 22 puanla kendisine 19. sırada yer buldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Altay maçına geçen haftaya göre 4 farklı isimle çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin Adana Demirspor ile oynadığı maçta ilk 11'de şans bulan Atiba Hutchinson, Altay karşısında yedekler arasında yer aldı.

Geçen haftaki maçta görev alan oyunculardan Michy Batshuayi cezası nedeniyle Altay maçında takımını yalnız bırakırken, Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin de sakatlıklarından dolayı forma şansı bulamadı.

Beşiktaş'ta orta sahada Atiba'nın yerine Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Josef de Souza oynadı.

Teknik direktör Önder Karaveli, sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda ise Güven Yalçın, Umut Meraş ve Kenan Karaman'a görev verdi.

Güven Yalçın takımı adına gol ararken, Kenan Karaman orta sahanın solunda forma giydi. Umut Meraş ise sol bekte takımına destek vermeye çalıştı.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın 4 lig maçı sonra ilk 11'de kendisine yer bulabildi.

Siyah-beyazlı takımın Gaziantep FK'yi 1-0 yendiği maçta ilk 11'de şans yakalayan Güven, ardından oynanan VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

Rıdvan Yılmaz'ın yokluğunda sol bekte görev alan Umut Meraş, 5 maç sonra bu şansı yakaladı.

Ligde son olarak Çaykur Rizespor ile 20. haftada oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Umut, yaşadığı sakatlık nedeniyle Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında takımdaki yerini alamadı.

Antrenman eksiği nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçı kadrosunda da kendine yer bulamayan Umut, 25. haftadaki Adana Demirspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil oldu.

Altay maçında ilk 11'de sahaya çıkan Kenan Karaman ise 2 karşılaşma sonra süre şansı yakaladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de oynayan Kenan, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında kadroda bulunmasına rağmen süre alamamıştı.

Siyah-beyazlı ekipte Atiba'nın yanı sıra Emre Bilgin, Francisco Montero, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan ve Emirhan Delibaş yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Georges-Kevin N'Koudou, Mert Günok ve Miralem Pjanic sakatlıkları nedeniyle Altay maçı kadrosunda yer alamadı.

Karşılaşma öncesi hem Beşiktaş'ta hem Altay'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Muzaffer Etçil için saygı duruşunda bulunuldu.