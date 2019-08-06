Beşiktaş Taraftar Derneği Başbakanlıkta

Başbakan Ersin Tatar, KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Yönetim Kurulunu kabul etti.

Kabulde Dernek Başkanı Mustafa Taş, Başbakan Tatar’ı Dereboyu’ndaki dernek binasının açılışına davet etti.

Başbakan Tatar ise, ülkemizde futbolun gelişmesi için büyük kulüplerden destek almanın önemli olduğunu, bu kapsamda dernek faaliyetlerinin önemli olduğunu kaydetti.

Kulüp başkanlığı da yaptığını anımsatan Tatar, futboldan hiç kopmadığını, ülkede ve Türkiye’de maçlara gitmeye gayret gösterdiğini, topluma, futbola idarecilerin ilgili olduğunu göstermeye de gayretli olduğunu söyledi.

Tatar, kulüplerin güçlenmesinin toplumun geleceği açından da önemi olduğunu vurguladı.