Beşiktaş, uzatmalarda yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Wolverhampton'a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava'ya 4-2'lik skorla mağlup olan Beşiktaş sahasında konuk ettiği İngiliz temsilcisi Wolverhampton'a 1-0 kaybetti.

Beşiktaşta teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldukları maçın 11'ine göre 6 değişikliğe gitti. Beşiktaş müsabakaya, Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Necip Uysal, Pablo Rebocho, Mohamed Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Güven Yalçın 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ın Malili futbolcusu Abdoulay Diaby, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 28 yaşındaki Malili futbolcuya, serum tedavisi uygulandığı belirtildi.

Karşılaşmanın ilk yarısında siyah beyazlılar adına en tehlikeli ataklar ilk yarının son dakikalarında gerçekleşti. Önce 42. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken top direkten döndü. Ardından Dorukhan Toköz'ün ceza alanında yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı. Bu pozisyonun hemen ardından 43. dakikada Caner Erkin'in pasında Umut Nayir ceza sahasının içinde topla buluşurken genç oyuncunun vuruşu Wolves kalecisi Rui Patricio'da kaldı ve ilk yarı 0-0'lık skorla sona erdi.

Beşktaş ikinci yarıda oyundaki üstünlüğü ele geçirirken dakikalar 67'yi gösterdiğinde Adem Ljajic'in kullandığı duran topta siyah beyazlılar gole yaklaştı. Ljajic'in ceza sahasına gönderdiği topta Vida etkili oldu ancak golü bulamadı. Wolverhampton 88. dakikada Romain Saiss golü bulurken maçın hakemi Harald Lechner ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 90+3'te Wolves Boly'nin attığı golle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.