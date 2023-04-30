Beşiktaş zirve için umutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek puanını 65'e yükseltti. Siyah-beyazlılar derbi galibiyetiyle yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Derbide Icardi'nin 20. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 35. dakikada Romain Saiss, 58. dakikada Amir Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Vincent Aboubakar'ın golleriyle Galatasaray'a şampiyonluk yarışında darbe vurdu.
Sezonun ilk yarısında oynanan derbilerde Fenerbahçe'yle Vodafone Park'ta 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.
Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yle oynanan derbiyi 4-2 kazanırken, Galatasaray'ı da 3-1 yendi.