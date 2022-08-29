Beşiktaş, zirveye oturdu

Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.
Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetti.
Müsabaka, 3-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle noktalandı.
Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 12 ve 42. dakikalarda Muleka ve 29. dakikada Weghorst'tan geldi.
Demir Grup Sivasspor adına Seba'nın 86. dakikada kaydettiği gol puan için yeterli olmadı.
Bu sonuçla puanını 10'a yükselten ve 5 averaja ulaşan Beşiktaş, dördüncü hafta sonunda ligde liderlik koltuğuna oturdu.