Bilardo karşılaşmaları, kaldığı yerden devam edecek

COVID-19 salgını nedeniyle 14 Mart tarihinde ara verilen takımsal bilardo karşılaşmaları, 5 Haziran Cuma günü saat 19:00’da Tuzla Spor Kulübünde gerçekleşecek olan Doğu Akdeniz Üniversitesi – Mağusa Gençlik Merkezi karşılaşması ile kaldığı yerden devam ediyor.

KKBF, Bakanlar Kurulu’nun açıkladığı açılım koşullarının yanı sıra pandemi döneminde geçerli olmak üzere Lig Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler çerçevesinde yarım kalan Doğu ve Batı Grubu ligleri ile Süper Lig ve Federasyon Kupası karşılaşma takvimini açıkladı. 2019-2020 sezonunun geriye kalan tüm takımsal karşılaşmalarında sosyal mesafe önlemi olarak çiftler karşılaşmaları kaldırıldı. Bu durumda Takımsal karşılaşmalar dört tek ve iki çift maç yerine her biri 11 veya 13 set üzerinden altı tek maç şeklinde oynanacak.

SÜPER LİG TEK DEVRE OYNANACAK

1 Ağustos tarihinde başlayacak olan 2020-2021 sezonuna yetişmek amacıyla Lig Yönetmeliğinde gerçekleştirilen değişiklikler çerçevesinde Süper Lig karşılaşma sayısı azaltıldı. Doğu ve Batı Grup Liglerini en iyi üç derecede bitiren toplam 6 takımın çift devreli lig şeklinde mücadele etmesi gereken Süper Lig’de, Doğu ve Batı Grup Liglerini en iyi iki derecede bitiren toplam 4 takım tek devreli lig şeklinde yarışacak. Gruplarını lider olarak tamamlayan takımlar Süper Lig’e +1 puan avantajla başlayacaklar.

AVRUPA ŞAMPİYONASI KASIM AYINDA ANTALYA’DA GERÇEKLEŞECEK

Avrupa örgütü EPBF Mayıs ayında Finlandiya’da gerçekleşmesi planlanan Avrupa Şampiyonası’nı Kasım ayında gerçekleşmek üzere Antalya’ya kaydırdı. Pandemi döneminde IOC, WCBS, Dünya Bilardo Birliği (WPA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile işbirliği içerisinde pek çok organizasyonunu iptal eden EPBF Avrupa Şampiyonası’nı öneminden dolayı iptal etmek yerine Antalya’ya kaydırdı. EPBF’ten gelen yazılı açıklamaya göre Eylül ayında Bulgaristan’da gerçekleşmesi gereken Avrupa Gençler Şampiyonası’nın yapılıp yapılamayacağı Temmuz ayı başında üye ülkelere bildirilecek.