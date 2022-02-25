Bir gurur da U16 Karması’ndan

KKTC Basketbol Federasyonu U16 Karması, Niğde’de gerçekleştirilen Türkiye Bölge Şampiyonası 4. Bölge elemelerinde başarılı olarak adını Anadolu Şampiyonası’na yazdırdı.

Hafta başında şampiyonaya Ahmet Dağer başkanlığında katılmak için adadan ayrılan U16 Karması, yer aldığı grupta Diltaş Eğitim Kurumları, Tarsus Amerikan Koleji ve Nevşehir GSK takımları ile karşılaştı.

Salı günü grubun ilk maçında Diltaş Eğitim Kurumları’nda eksikler ve maçta yaşanan sakatlıkların da etkisiyle 67-60 şekilde şanssız mağlup olan U16’lar Çarşamba günü Nevşehir GSK’yi 113-35’lik farklı skorla yendi.

Covid-19’a yakalanan başantrenör Ayhan Birsel ve yetenekli oyuncular Demir – Kaan Öztoprak kardeşler iyileşerek üçüncü maçlar öncesi takıma dahil oldu. Üçüncü maçında karşılaştığı Tarsus Amerikan Koleji’ni 83-55 yenmeyi başaran U16’lar grubunu lider tamamlama başarısı gösterdi.

Organizasyonun son gününde ise Anadolu Şampiyonası’na katılma maçında rakip olduğu diğer grup ikincisi Gaziantep GSK ile karşılaşan U16 Karması rakibini 86-37 yenme başarısı göstererek Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Dağer: Çok büyük bir başarıya imza attık

Şampiyonayı değerlendiren Ahmet Dağer, eksikler ve sakatlıklara rağmen oyuncuların çok iyi mücadele ettiklerini, çok büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti.

Ahmet Dağer, ilk gün oynanan ve Covid-19’dan dolayı başantrenör Ayhan Birsel ile Demir – Kaan Öztoprak kardeşlerden yoksun Diltaş maçına çıktıklarını, Gökhun Gazioğlu’nun parmağının çıkması nedeniyle demoralize olduklarını, bir oyuncunun da beş faul alarak oyun dışında kalması sonrası şanssız mağlup olduklarını söyledi. Dağer, tüm bunlara rağmen ikinci maçta Nevşehir’i mağlup ettiklerini, üçüncü maçta da başantrenör Birsel ve Öztoprak kardeşlerin dahil olmasıyla esas başlamayı düşündükleri kadro ile Mersin birincisi Tarsus Amerikan Koleji’ni mağlup etmelerinin büyük yankı uyandırdığını aktardı. Grup birinciliği ile elenme durumunun üçlü averaj nedeniyle oluştuğunu ifade eden Dağer, 12 sayı ve üstü farka grup birincisi, altı sayı farka grup ikincisi, altında olması halinde de eleneceklerini ama rakiplerini 32 sayı farkla yenerek gruptan lider çıktıklarını söyledi.

“Son maçta Gaziantep’i farklı yenerek Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazandık” diyen Ahmet Dağer, “Çocuklar çok iyi mücadele ettiler, savaştılar. Bulundukları platformun ve neyi temsil ettiklerinin farkındaydılar. Buraya iki antrenman yaparak geldik. Birlikte çok az çalışma fırsatımız oldu ama yaşadığımız sakatlıklar, eksikler ve olumsuzluklara rağmen toparlandık ve Ayhan hocanın önderliğinde de çok büyük bir başarıya imza attık” dedi.

Federasyonun U16 Karması, Anadolu Şampiyonası’na 29 Mart – 2 Nisan 2022 tarihlerinde katılım gösterecek.