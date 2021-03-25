Birinci: "Futbolumuzun kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur"

Yaklaşan Futbol Federasyonu Başkanlığı seçiminde aday olmayı düşünen Tekin Birinci, mevcut Başkan Hasan Sertoğlu’nun adaylık kararını selamladığını belirtti.

Birinci: “Bu açıklama birçok soru işaretini kafamızda bitirmiş, benim ve ekibimin de adaylığımızı açıklamamız gerekliliğini doğurmuştur” diyerek gerekli çoğunluğu sağlayıp seçimleri en az 1 ay erkene almak gerektiğini vurguladı.

Birinci şunları kaydetti:

“Tekrarlamak isterim ki futbolumuzun kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur.Hem içerde hem dışarda hiç vakit kaybetmeden çok yoğun mesai yapma gerekliliği vardır.Benim için şahsi olarak Sn. Sertoglu'nun aday olması hi. bir problem icermesede federasyonumuz tüzüğü başkanın görev süresini 3 dönem yani 12 yıl olarak sınırlandırmaktadır.Bu durumda bir tüzük değisikliği gerekir mi veya 1 sene sonra tekrar seçime mi gidilecek buna da bir açıklık getirilmeli ve herkes adımını plan ve projesini bu doğrultuda açıklamalıdır.KTFF Tüzüğünün 39. Maddesinin 5. Fırkasına göre Başkan'ın görev süresi 3dönen yani 12 yılla sınırlandırılmıştır.”

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 22:42