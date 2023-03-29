Bisiklet sporcusu Emre Kaplan’dan depremzede kickboks sporcusu Burak Sürücü’ye anlamlı bağış

Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıslı Türk bisiklet sporcusu Emre Kaplan ile Hatay’da meydana gelen depremde ailesini kaybeden ve ardından KKTC’ye yerleşen kickboks sporcusu Burak Sürücü’yü ağırlayarak bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Türkiye Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bugün, saat 12.00’de elçilikte iki genç sporcuyu kabul etti. Kabulde, bisiklet sürücüsü Emre Kaplan, bisiklet yarışlarından kazandığı ödüllerden topladığı 10 bin TL’lik bağışı, Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan, depremde ailesini kaybeden ve ardından KKTC’ye amcasının yanına yerleşen kickboks sporcusu Burak Sürücü’ye sundu.

Türkiye Büyükelçisi Feyzioğlu, bugünkü buluşmanın anısına her iki genç sporcuya “spor güzel, kalemi de ihmal etmeyin” diyerek birer kalem hediye etti.

Türkiye Büyükelçisi Feyzioğlu, “Burak Sürücü, bizim evladımız, Antakya’dan geldi. Bize emanet, amcasına emanet, Türkiye’ye emanet ve artık KKTC’ye emanet. Emre, önemli bir ödül kazandı ve ‘canımız yanıyor, yüreğimiz kanıyor, bir şeyler yapmalıyım. Bu ödülle, merhem olabilir miyim?’ dedi ve biz de iki delikanlıyı burada buluşturalım, iyilik buluşsun istedik” dedi.

Büyükelçi Feyzioğlu konuşmasında devamla şunları kaydetti:

“Bu çok yüksek ahlaklı davranışı ve yüce gönüllülüğü için Emre’ye çok teşekkür ediyorum. Burak da çok genç yaşında, çok da büyük bir trajedi yaşadı ama ayakta kaldı ve çok da başarılı olacak. Hayat seni bekliyor. Tabii depremden sonra her şey değişti, tüm hayatlar değişti, senin hayatın tamamen değişti, ama devam ediyor. Bu zor imtihanı da başaracaksın, amcanın kanatları altında ve bizler de üstümüze düşeni kuşkusuz yapacağız.”

Büyükelçi Feyzioğlu, Emre Kaplan’a bir kez daha teşekkür ederek, “Sporcu olmak böyle bir şey işte. Hem yüksek ahlak hem yüce gönüllülük, yardımseverlik, dayanışma… Spor yapmak sadece enerji harcamak değil, sporcu olmak; bu özelliklerle birlikte gerçekleşen üst seviye bir statü aslında” ifadelerini kullandı.

Türkiye genç milli takımlarda da yarışan, İskele Evkaf TMK Koleji lise öğrencisi Emre Kaplan, Büyükelçi Feyzioğlu’na kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek, “Yarışlarımdan, sponsorlarımdan toplayarak arkadaşım Burak’a katkı koymaya çalıştım. Burak’a kickboks hayatında başarılar diliyorum, güzel dereceler almasını diliyorum” dedi.

KKTC’de 8’inci sınıfta eğitimine devam edecek olan Burak Sürücü de, “Emre ağabeyime, böyle bir katkıda bulunduğu için teşekkür ediyorum” diyerek, “Zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah, bu zor süreci atlatmayı başaracağız ve bu zor günler de geçecek ve güzel günlere kavuşacağız” dedi.