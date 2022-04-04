Bisikletçiler puan için yarıştı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun (KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki yedinci organizasyonu olan Lefkoşa Puanlı Yol Yarışı 3 Nisan Pazar günü yapıldı.

Genç, büyük ve master kategorilerinin yer aldığı yarışta bisikletçiler, Zefir Çemberi’nden start alarak sırasıyla, Serhatköy, Güzelyurt, Kalkanlı, Tepebaşı, Çamlıbel, Yılmazköy, Gönyeli ve Ağıllar istikametindeki 87.6 kilometrelik parkurda pedal çevirerek başlangıç noktası olan Zefir Çemberi’nde finiş yaptılar .

Yarışta 4 ayrı kategoride toplam 34 sporcu yer alırken genel klasmanda en iyi ilk 3 derece, Master 1 Erkek kategorisindeki sporculardan geldi. Eral Aşina 2:12:26.422 ile en iyi dereceyi yaparken, Kemal Palaz 2:12:27.482 ile ikinci, Buğra Cömert ise 2:12:28.013 üçüncü en iyi derecenin sahibi oldu.

Kategorilere göre gençlerde Emre Kaplan, Büyük Erkeklerde Erkan Güngör, Master 1 Erkeklerde Eral Aşina ve Master 2 Erkeklerde Gülhan Soler birinciliğe ulaştı.

Yarış sonunda IOS Cafe’de düzenlenen törende kategorilere göre dereceye giren sporculara ödülleri Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.