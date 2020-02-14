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Bisikletcilerimiz Alanya’ya gitti

Bisikletcilerimiz Alanya’ya gitti
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Bisikletcilerimiz VeloAlanya Junior Cup'da yarışmak üzere Antalya üzerinden Alanya’ya gitti.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Bisiklet Milli Kampı sonrası seçilen sekiz kişilik bisiklet takımı bugün ve yarın (Cumartesi Pazar) Alanya’da düzenlenecek olan VeloAlanya Junior Cup uluslararası bisiklet yol yarışlarına katılacak.

Antrenör Zihni Üney ve Takım Sorumlusu Erdal Palaz'ın da dahil olduğu 10 kişilik sporcu kafilesi yarışlara katılmak üzere Alanya'ya dün Alanya’ya gitti.

İzzet Samet Deste, Şevket Hançerli, Berk Hançerli, Çağın Tosun, Yıldıray Pekmez, Erdoğan Hammaloğlu, Hasan Aksoy ve Doğan Yılmaz’dan oluşan KKTC Milli takımı yarışlarda mücadele ederek derece almaya çalışacak

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