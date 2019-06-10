"Biz büyük bir milletiz, küçük şeylerle uğraşmayız"

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın İzlanda ile yapacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Ben 43 sene önce, 1976'da buraya geldim. Saha aynı olabilir ama şehir çok değişti, büyüdü ama belli ki kafalar küçülmüş." dedi.

Şenol Güneş ile milli futbolcu İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Basın toplantısına "Burada 43 yaş üstünde olan var mı? Hepinize selam ederim. Futbola dostluk, fair-play ırk, din, dil ayrımı olmadan insanları birleştiren bir olgu olarak bakıyoruz." sözleriyle başlayan Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin dün havalimanında yaşadığı saygısızlıkla ilgili olarak şunları söyledi:

"İzlanda, Avrupa ve dünya şampiyonasında sempati topladı. Her milletin olduğu gibi onların da büyük bir hikayeleri vardır. Ben 43 sene önce, 1976'da buraya geldim. Saha aynı olabilir ama şehir çok değişti, büyüdü ama belli ki kafalar küçülmüş. Çok güzel bir ülkeydi, havası temiz, soğuktu ama insanları sıcak ve samimiydi. Aklımda hep İzlanda iyi izlenimler bırakmıştı ama şu an o izlenimler yok. Bir çok İzlandalı oyuncu Türkiye'de oynuyor, biz neyin peşindeyiz? İki memurun yaptığı terbiyesizliği mi konuşacağız. 53 yıldır futbolun içindeyim. Bu dediğimiz gümrük değil, X-Ray cihazından giriyorsunuz, bu ülkeye birey olarak da yapmıyor, X-Ray cihazına konulmaz insan. Memur, pasaportu aldı bana sallıyor. Kremleri, parfümleri telefonları alıyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun. Burası nüfus olarak küçük bir ülke ama biz bunun insanlık değerlerinin büyük olduğunu düşünüyorduk, küçülttünüz mü bunu. Bunun sahaya etkisi yok ama ben sadece durum tespiti yapıyorum."

Deneyimli teknik adam, İzlanda Milli Takımı kaptanı Aron Gunnarsson'un, "2015 senesinde biz de Konya'ya gitmiştik ve burada Türk Milli Takımı'nın yaşadığı sorunların benzerini yaşamıştık. Onların neler hissettiğini anlayabiliyorum." sözleriyle ilgili olarak ise, "Bugün rakip oyuncu, daha önce de Konya'da bu bize yapıldı demiş, eğer yapıldıysa orada da terbiyesizlik yapılmıştır. Bilmiyorum. Ama orada yapılmış diye burada da yapılmışsa daha büyük terbiyesizlik. Büyük bir devletiz, büyük bir milletiz küçük işlerle uğraşmayız. Bu konuyu kapatıyorum. 2-3 saat daha bekledik, 6,5 saat de yol gelmiştik. Kimseyi üzmek istemiyorum ama bunu da gündeme getirmedim ama madem konuşuldu... Fikstür yapılırken İzlanda'ya iki maç içeride yapılırken niye diğerlerine yapılmadı. Bu avantajı size zaten vermişler. Sizi koruyorlar zaten. Biz bunları kapattık." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan olayların futbolcuların moralini bozmadığının altını çizen Şenol Güneş, "Olayla futbolcuların motivasyonunu hiç alakası yok. Orada yorulduk, 6,5 saat yol geldik, o günün tamamını yolda geçirdik, normal yorgun olacağız. 2-3 saat daha orada kaldık. Çok da aşırılık olmadı. 30-40 sene önce bizde de yapılanlar vardı, rakibi uyutmamak için artık bunları yapmamak gerek. Bunun UEFA'nın denetlemesi gerek. Bu kadar basit konularla ülke yetkililerin uğraşması doğru değil. İzlanda-Türkiye dostluğu devam etsin." sözlerine yer verdi.