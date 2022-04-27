Bostancı Bağcıl bir alt lige düşürüldü

KTFF Yönetim Kurulu aldığı kararları açıkladı.

Açıklanan kararlar şöyle:

"-AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1. Liglerinin 21., 22. 23. 24. 25. 26, 27. Ve 28. hafta maçlarının (16750 numaralı maç hariç) ve İktisatbank BTM 1. Ligi Kırmızı ve Beyaz Grupların 15. 16. 17. 18. hafta maçlarının ve play off ve play out finallerinin ve Turkcell U15 Ligi 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Grupların 5. 6. 7. 8. 9. 10. Hafta, 2. Tur maçları, çeyrek final 1. Maçlarının tescil edilmesine karar verilmiştir.

-Bostancı Bağcıl Spor Kulübü’nün, son bir haftadır yazılı ve görsel basında futbolun marka değerini düşüren yayınların sebebi olması, KTFF’yi ve/veya idare organını yanıltıcı ve/veya yanıltmaya ve/veya aldatmaya yönelik ve/veya futbolun marka değerini düşürücü ve/veya saygınlığını zedeleyici ve/veya güven sarsıcı eylem ve fiilleri nedeniyle KTFF Tüzüğü’nün 76. Maddesi ile KTFF Müsabaka Talimatı’nın 37. Maddesi ve sair ilgili mevzuat kapsamında Bostancı Bağcıl SK’nın bugünden itibaren AKSA 1. Ligi’nden çıkarılarak bir alt kümeye indirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

-Doğan Türk Birliği SK ile Mağusa Türk Gücü SK arasında gerçekleşecek olan Nicosia Group Kıbrıs Kupası Final Karşılaşmasının 13 Mayıs 2022’de, Lefkoşa Atatürk Stadyumunda, saat 20.00’da yapılmasının kulüplere duyurulmasına karar verilmiştir."