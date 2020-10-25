Bozatlı anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından mücahit komutanlarından Cahit Bozatlı anısına organize edilen Taekwondo Karate Budo Bölgelerarası Hyong/Pumse/Kata Şampiyonası (25 Ekim Pazar) dün gerçekleştirildi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalarda beş bölgeden kadın ve erkek Taekwondo, Karate ve Budo sporcuları katıldı.

Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı’nın da babası olan merhum Cahit Bozatlı anısana yapılan müsabakalara Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak sporculara başarılar diledi.

Ödüller verildi

Maçlar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Merhum Cahit Bozatlı’nın oğlu Sertaç Bozatlı ve Ailesi tarafından verildi.

Müsabakalarda takım klasmanında Birinciliği Girne Bölgesi alırken, Lefkoşa Bölgesi ikinci, Gazimağusa Bölgesi üçüncü, Güzelyurt Bölgesi dördüncü, İskele Bölgesi beşinci oldu.

Hakemler de ödüllendirildi

Federasyon tarafından düzenlenen organizasyonlarda yıl boyunca görev yapan hakemler de federasyon tarafından plaketle ödüllendirildi. Yıl içerisinde başarı gösteren hakemler Master Ali Uslu, Master Öykü Ergin, Ceyda Uçaner, Pınar Akarpınar, Zehra Karip, Dimitry Gordeev, Farhat Jorayev, Ana Tüysüz, Şakir Yağızsoy’a ödüllerini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi.

BAYANLAR HYONG/PUMSE/KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Ana Tüysüz 3.Didem Yener

2.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Seden Abu Kıshık 3.Rabia Tarım

3.Kategori: 1.Açelya Ergin 2.Özlem Tomak 3.Gülcan Abdullah

4.Kategori: 1.Nehir Seringöz 2.Hatice Alyanak 3.İrem Şibli

5.Kategori: 1.Gözde Oğuz Abu Kıshık 2.Hande Erşahinoğlu 3.Gizem Gürpınar

6.Kategori: 1.Duru Su Yenice 2.Pınar Karasay 3.Akasya Aylin Uzkara

7.Kategori: 1.Zahra Ghaderi 2.Hilal Ülkü Yılmaz 3.Fatma Ghaderi

8.Kategori: 1.Azra Turan 2.Sevda Şahin 3.Betül Özen

9.Kategori: 1.Ecem Sarı 2.Su Ayza Şahin 3.Masal Akarpınar

10.Kategori: 1.Cemre Su Karagöz 2.Öncel Alyanak 3.Nina Hordiyenko

11.Kategori: 1.Aleksandra Khomyshina 2.Viktoriya Alpsaran 3.Derya Celaleddinoğlu

12.Kategori: 1.Nurana Jorayeva 2.Simirna Erk 3.Gülizar Cihan

ERKEKLER HYONG/PUMSE/KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Yunus Emre Tomak 3.Samuel Mawuye

2.Kategori: 1.Mervan Bayrakçı 2.Ahmet Faruk Kocabaş 3.Taner Kara

3.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Semih Türkmen 3.Halil İbrahim Kurtoğlu

4.Kategori: 1.Agit Yenice 2.Arda Yılmaz 3.Halil Bildik

5.Kategori: 1.Yunus Alaçam 2.Yusuf Seyhan Şen 3.Ahmet Solak

6.Kategori: 1.Sihan Tüfekçi 2.Yaman Doruk Durmaz 3.Taha Erk

7.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Şakir Atınç Yağızsoy 3.Ömer Faruk Solak

8.Kategori: 1.Kamil Umut Demir 2.Ali Ersoy 3.Yusuf Aslan Aydın

9.Kategori: 1.Koral İnci 2.Utku Sadula 3.Hasan Serdar

10.Kategori: 1.Muhammet Mahmut 2.Çınar Karasay 3.Pars Şahin

1.Kategori: 1.Saffet Bilgin 2.Osman Anıldı 3.Bahadır Özsu

11.Kategori: 1.Efe Güleç 2.Tuğra Tığ 3.Ramadan Alaçam

12.Kategori: 1.Konstantin Fedosük 2.Barış Sofuoğlu 3.Deniz Güneş Dinçer

13.Kategori: 1.Timur Leonov 2.Artem Ivanov 3.Georgy Voronov

14.Kategori: 1.Samir Şimşek 2.Aleksy Didukh 3.Ali Arda Tosun

15.Kategori: 1.Davut Jorayev 2.Rafael İbrahimov 3.Kandımbek Yusupov

16.Kategori: 1.Gleb Yurchenco 2.Alexandr Molodtsov 3.Grigory Yakush

17.Kategori: 1.Mustafa Jumayev 2.Ali Achilov 3.Grogriy Iakush

18.Kategori: 1.Mikhail Khomyshin 2.Tarlan Tleouv 3.Aziz Kamalov

19.Kategori: 1.Timur Şimşek 2.Aleksandr Didukh 3. Çağan Saray

20.Kategori: 1.Berk Fidan 2.Rama Yetsenko 3.Erdem Gider