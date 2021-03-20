Bozatlı: ‘’Kurallara uyulmalı’’

Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, ülkemizde de etkisini gösteren salgına karşı maske, mesafe ve hijyen kurallarına son derece dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Covid 19 test sonucunun pozitif çıkması sonrası Devlet Hastanesi’nde tedavisine başlananan Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, ülkemizde de etkisini gösteren salgına karşı maske, mesafe ve hijyen kurallarına son derece dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bir programa telefon ile bağlanan Bozatlı, hiçbir şikayet ve rahatsızlığı olmadığı bir dönemde, görevi gereği yapılan testler sonucu virüsü aldığını öğrendiğini, neticenin pandemi kurallarına dikkat eden kendisi için tamamaen beklenmedik bir gelişme olduğunu ifade etti.

Spor Dairesi Dış ilişkiler Amiri verdiği mesajda, pandemiyle mücadelede bireylerin duyarlılığının önem taşıdığını söyledi.