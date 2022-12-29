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Brezilyalı efsane futbolcu Pele 82 yaşında hayatını kaybetti
Spor
29 Aralık 2022 Perşembe 22:09
Kıbrıs Genç Tv
Pele ismiyle tanınan ve futbol tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, Sao Paulo'da tedavi gördüğü Albert Einstein Hastanesinde hayata gözlerini yumdu.
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