Brezilyalı efsane futbolcu Pele 82 yaşında hayatını kaybetti

Brezilyalı efsane futbolcu Pele 82 yaşında hayatını kaybetti
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Pele ismiyle tanınan ve futbol tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, Sao Paulo'da tedavi gördüğü Albert Einstein Hastanesinde hayata gözlerini yumdu.

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