BTM 1.Lig'de ara transfer başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 1.devre maçları tamamlandı. Hafta sonu oynanan maçların ardından lige 12 günlük bir ara verilecek. 2.devre maçları 4-5 Ocak 2020’de oynanacak. BTM 1.Lig’de normal sezon 29 Şubat – 1 Mart tarihlerinde oynanacak maçların ardından sona erecek. Ardından Play-Off ve Play-Out Finalleri oynanacak.

Ara transfer başladı

BTM 1.Lig’de ara transfer dönemi de bugün başladı. Ligde yer alan takımlar 3 Ocak 2020, saat 17.00’ye kadar kadrolarına takviye yapabilecek. Yapılan açıklamada sezon başı statüde yayınlanan kontenjanların geçerli olduğu ve üst ligden transfer yapacak olan takımların kontenjanlarına göre transfer işlemi yapmalarının gerektiği belirtildi.

Tekrar maçı 29 Aralık 2019’da

BTM 1.Lig Beyaz Grup’ta kural hatası sebebiyle ertelenen Tatlısu HOBSK – Dikmen Gücü SK maçı da 29 Aralık 2019 Pazar günü oynanacak. Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’te oynanacak. KTFF yaptığı açıklamada statü gereği bu maçta 23 Aralık 2019’dan sonra gerçekleşen yeni transfer ve vize işlemi yapan futbolcuların forma giyemeyeceğini de belirtti. Buna göre takımlar sezon başında işlem yaptıkları isimleri bu maçta oynatabilecek.