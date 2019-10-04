BTM 1.Lig'de gruplar ve statü yayınlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi’nde 2019-2020 Futbol Sezonu’nun statüsü resmi siteden yayınlandı. Statünün yayınlanmasının ardından gruplar da belli oldu. Buna göre geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Kırmızı Grup ve Beyaz Grup olarak 2’ye ayrılan BTM 1.Lig’de; Kırmızı Grup’ta 10, Beyaz Grup’ta ise 9 takım mücadele edecek. Ligin sonunda İki grubun şampiyonu direkt olarak K-Pet 1.Lig’e yükselme hakkı elde ederken, gruplarının 2’nci sırada tamamlayan takımlar da Play-Off Finali oynayacak ve kazanan K-Pet 1.Lig’in son takımını belirleyecek. Kırmızı Grup’ta grubunu 9 ve 10’uncu sırada, Beyaz Grup’ta da 9’uncu sırada tamamlayan takım ise BTM 2.Ligi’ne düşecek.

Lig 26 Ekim’de başlayacak, fikstür 9 Ekim’de

26-27 Ekim 2019 tarihlerinde başlayacak olan BTM 1.Lig’de fikstür 9 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 15.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda çekilecek.

Çekilecek fikstürde gruplar da şu şekilde olacak;

BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

1461 İskele Trabzonspor

Dipkarpaz TSK

Geçitkale GSK

İncirli SK

Mehmetçik TÇB

Serdarlı GB

Türkmenköy ASK

Vadili TÇBSK

Yarköy PGSK

Yeniboğaziçi DSK

BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

Değirmenlik SK

Denizli SK

Dikmen Gücü SK

Gülgün Süt Düzova GSK

Karaoğlanoğlu SB

Ortaköy SK

Tatlısu HOSK

Yılmazköy SK

Zümrütköy SK

Statünün yayınlanması ile birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu; MADDE 2: Futbolcuların Uygunluğu bölümünde de bazı değişiklikler yaptı.

Yapılan değişiklikle maddeler şu şekilde oluştu;

MADDE 2 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU

(1) Kulüpler, her hangi bir üst lig takımından (Süper Lig ve 1’nci Lig) 6 adet futbolcu transfer edebilirler. Ancak transfer edecekleri futbolcuların en az 4 kişisi 21 yaş altı olmak zorunda olup bu futbolcuları kiralık ve/veya bonservisli transfer yapabilirler. Kalan 2 futbolcuyu yaşına bakmaksızın kiralık veya bonservisli transfer edebilirler.

(2) Ayrıca Kulüpler; KKTC vatandaşı futbolcu haricinde, KKTC'de yasal yollardan oturma veya çalışma izni olan 1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcu bulundurabilir ve müsabakalarda da bu oyuncuyu oynatabilirler. (Bu statüdeki oyuncular 21 yaş altı oyuncu oynatma sürelerindeki oyuncu kategorisine girmezler)

(3) Bu ligdeki takımların futbolcuları için 35 Yaş ve üzeri futbolculara (1 OCAK 1984 öncesi) yeni lisans ve/veya filiz lisans çıkartamazlar.

(4) Bu ligde 2005 (dahil) ve sonrası doğumlu hiçbir futbolcu oynayamaz ve/veya lisans çıkaramaz. (Alt yaş kategorilerinde takımı olup aktif sezona katılan takımlar hariç)

(5) Kulüplerin, müsabakanın oynanacağı tarihte, 21 kişilik müsabaka isim listesinde 01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu en az 3 (üç) futbolcuyu bulundurmaları zorunludur. Bu zorunluluk kapsamında olan futbolcular, fiilen maç başlamadan ve müsabaka tamamlanıncaya kadar sair sebepler hariç hazır olmak zorundadır.

(6) Müsabakanın oynanacağı tarihte, 21 kişilik müsabaka isim listesinde KTFF tarafından açıklanan yaş kategorisinde doğumlu futbolculardan iki tanesi toplamda en az 100 dakika süre almak zorundadır. Oynanmamış süre veya Uzatma dakikaları 90 dakikaya dahil değildir. Yine bu kurala uymayanlar kulüpler hakkında, Müsabaka Talimatı (PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME) maddesi uygulanır.

(7) KTFF tarafından açıklanan yaş kategorisinde futbolcu bulundurulma ve/veya oynatma zorunluluğu kapsamında olan futbolcular içerisinde kesinlikle profesyonel yabancı uyruklu futbolcu bulundurulamaz.

(8) Kulüpler; üst ligden (K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig) BTM Ligleri’ne transfer olan ve 2 yıl gittiği takımda kalma zorunluluğu bulunan futbolculardan en fazla 1 tane olmak kaydıyla geçici/kiralık olarak ilgili futbolcuyu kadrolarına katabilirler.

(9) Bu ligdeki takımlar K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig veya U21 Ligleri’nde 2019-2020 sezonunda süre almayan 1 futbolcuyu kadrolarına katabilirler. Bu kontenjandan kullanılacak futbolcu BTM 1.Lig kulübünün yapacağı 6 üst lig transferinden biri olmak zorundadır.