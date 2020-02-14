Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde gruplar belirlendi. 2019-2020 sezonunda BTM 2.Ligi'nde 42 takım 7 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi adlarını 2.Tur'a yazdıracak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak 2.Tur maçlarını kazanan takımlar Play-Off finali oynama hakkı elde ederken, bu maçları kazanan 3 takım BTM 1.Ligi'ne yükselecek.

BTM 2.Ligi'nin grupları şöyle;

1.GRUP

Bafra SK

Ergazi GSK

Kumyalı SK

Sipahi TSK

Yedikonuk SK

Yeni Erenköy TSK

2.GRUP

Ardahan SD

Boğaziçi SK

Civisil SK

Karadeniz 61 SB

Ötüken TKOSK

Tatlısu Seracılar SK

3.GRUP

Çayönü SK

Güvercinlik İYSK

Mutluyaka HSK

Pergama SK

Pile TSK

Yenişehir SK

4.GRUP

Akıncılar GSK

Dilekkaya ASK

Gaziköy SK

Gönendere ŞSKSK

Kırıkkale TSK

Yeniceköy ZSK

5.GRUP

Ağırdağ Boğaz TSK

Alayköy SKKD

Bahçeli SK

Demirhan SK

Haspolat SGSK

Pınarbaşı ÇSK

6.GRUP

Akdeniz KSD

Çamlıbel SKD

Kalkanlı SK

Sadrazam Kayalar SK

Tepebaşı SK

Yeşiltepe Ilgaz SD

7.GRUP

Akçay SK

Gayretköy GSK

Gaziveren SK

Mevlevi SK

Serhatköy SK

Yeşilyurt SD