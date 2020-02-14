Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde gruplar belirlendi. 2019-2020 sezonunda BTM 2.Ligi'nde 42 takım 7 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi adlarını 2.Tur'a yazdıracak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak 2.Tur maçlarını kazanan takımlar Play-Off finali oynama hakkı elde ederken, bu maçları kazanan 3 takım BTM 1.Ligi'ne yükselecek.
BTM 2.Ligi'nin grupları şöyle;
1.GRUP
Bafra SK
Ergazi GSK
Kumyalı SK
Sipahi TSK
Yedikonuk SK
Yeni Erenköy TSK
2.GRUP
Ardahan SD
Boğaziçi SK
Civisil SK
Karadeniz 61 SB
Ötüken TKOSK
Tatlısu Seracılar SK
3.GRUP
Çayönü SK
Güvercinlik İYSK
Mutluyaka HSK
Pergama SK
Pile TSK
Yenişehir SK
4.GRUP
Akıncılar GSK
Dilekkaya ASK
Gaziköy SK
Gönendere ŞSKSK
Kırıkkale TSK
Yeniceköy ZSK
5.GRUP
Ağırdağ Boğaz TSK
Alayköy SKKD
Bahçeli SK
Demirhan SK
Haspolat SGSK
Pınarbaşı ÇSK
6.GRUP
Akdeniz KSD
Çamlıbel SKD
Kalkanlı SK
Sadrazam Kayalar SK
Tepebaşı SK
Yeşiltepe Ilgaz SD
7.GRUP
Akçay SK
Gayretköy GSK
Gaziveren SK
Mevlevi SK
Serhatköy SK
Yeşilyurt SD