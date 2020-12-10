Buğra 2020’de Bisiklette birçok başarı elde etti

Mesarya bölgesinin aktif lisanlı bisiklet sporcularından Buğra Cömert, Bisiklet Federasyonu’nun 2020 yılı sezonu içerisinde gerçekleştirdiği birçok etkinlikte büyük başarılar elde etti. Yıllardır disiplinli bir şekilde bisiklet sporu ile ilgilenen Buğra, 2020 sezonunda yaptığı çalışmalarının karşılığını almanın mutluluğu içerisinde.

Buğra, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun, 2020 yılı içerisinde düzenlediği faaliyetlerde, 2020 Genel Klasman 1’inciliği, Gaziveren TT yol yarışı 1’inciliği, İskele Kriteryum etabında yapılan, Zamana Karşı (TT) Yol Yarışının Master 1 kategorisinde 1.’inciliği elde ederken, yine iki ayrı (TT) Yol Bisiklet Şampiyonasında her iki yarışta 2’incilği, Güzelyurt – Lefkoşa yol yarışında ise 3.’üncülüğü kazandı. Buğra’nın da içerisinde bulunduğu Takım Zamana Karşı (TTT) Yol Bisiklet Yarışında ise, A Takımı ile genel klasmanda da 3.’üncülüğü elde etmeyi başardılar. Buğra geçtiğimiz günlerde Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ödül gecesinde kupasını kaldırdı.

Buğra Cömert “ iyi bir sezon geçirdiğim için mutluyum”

Yıllardır Bisiklet sporunu disiplini bir şekilde çalışarak devam ediyorum. Ferdi olarak gerek yol yarışında, gerekse de zamana karşı yarışlarda ülke şampiyonluğu için bu sezon yaptığım hatalardan ders çıkararak çalışmaya devam edeceğim. Bisiklette iyi bir sezon geçirmenin mutluluğu içerisindeyim. Sezon boyunca yaptığım çalışmalarının karşılığını almak çok güzel bir duydu. Pandemi gölgesinde geçen bir sezonu geride bıraktığımız bu süreçte, her zaman yanımda olan Özgür Hocama, Yüzbinkoş ailesine, sponsorum Bike Republic’e, tüm sporcu arkadaşlarıma, Bisiklet Federasyonumuzun Başkan ve Yönetim Kurulu’na çok teşekkür ederim.