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Buse'den Fransa'da altın madalya
Spor
05 Şubat 2023 Pazar 04:50
Kıbrıs Genç Tv
Fransa'nın Amiens kentinde yapılan salon yarışlarında Türkiye Milli Takımı adına yarışan Kıbrıslı Türk Milli Atlet Buse Savaşkan yüksek atlamada 1.85'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
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