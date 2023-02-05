Buse'den Fransa'da altın madalya

Buse'den Fransa'da altın madalya
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Fransa'nın Amiens kentinde yapılan salon yarışlarında Türkiye Milli Takımı adına yarışan Kıbrıslı Türk Milli Atlet Buse Savaşkan yüksek atlamada 1.85'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

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